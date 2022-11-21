في لفتة رائعة، أهدت قطر جميع المشجعين الحاضرين في ستاد «البيت» عددا من الهدايا التذكارية تعكس كرم الضيافة القطري، حيث تم توزيع حقيبة على كل كرسي في الملعب تحتوي على المسك والعود التي تدل على عادات أهل قطر في استقبال الضيف، بالإضافة إلى «لعيب» تعويذة البطولة، وأسعدت الهدايا التي ستبقى للذكرى في افتتاح المونديال جميع الحاضرين في مبادرة أولى في نسخ كأس العالم السابقة، وجاءت تلك الهدايا محملة بعبق التاريخ العربي والإسلامي بجذوره الخالدة التي تجسد إرثا يمجد عادات وتقاليد الأجداد.



وجاءت المبادرة استكمالا للترحيب الكبير بالضيوف وإبراز كرم الضيافة من الموروث القطري والثقافة العربية الذي بات واضحا في ستاد «البيت» المونديالي للترحيب بالعالم بطريقة خاصة توفر تجربة مثيرة للجماهير العالمية القادمة إلى قطر وتجربة كرة القدم بأبعاد جديدة بالكامل.



هذا ورسمت جماهير العنابي أجمل لوحة في ستاد البيت، حيث تواجد الآلاف في المدرجات للاستمتاع بالافتتاح الذي طال انتظاره منذ 12 عاما، تلك اللحظة التي تم خلالها الإعلان عن نجاح قطر في استضافة الحدث التاريخي، وتعالت الهتافات، في المدرجات، وكان علم قطر عاليا خفاقا في كل أنحاء ستاد البيت في أجمل لوحة فنية قطرية في ليلة مونديالية تاريخية.



تحية خاصة لنجوم العنابي



تعالت هتافات الجماهير داخل ستاد البيت بمجرد دخول لاعبي منتخب قطر أرضية الملعب لإجراء التدريبات الإحمائية قبل المباراة، وتبادل اللاعبون التحية مع الجماهير، التي حرصت على الحضور للمباراة الافتتاحية للبطولة التاريخية.



رحلة مميزة في مترو الدوحة



في الساعة العاشرة صباحا، كان خط المترو المتجه نحو ستاد البيت، مسرح المباراة الافتتاحية على بعد نحو 50 كيلومترا شمال الدوحة، مكتظا بالفعل.

توجهت مجموعة من الغانيين، من بين أكثر المشجعين احتفالية في الأسابيع الأخيرة في قطر، نحو الكورنيش المزين بعلم دولتهم (الأحمر، الأصفر، الأخضر مع نجمة سوداء).



وفي محطة مشيرب، نقطة التقاء الخطوط الثلاثة لمترو الدوحة، يعمل العديد من المتطوعين بالسترات الزرقاء والمجهزين بمكبرات الصوت لتوجيه الجماهير، ولاسيما عشرات الألمان الحاملين لقمصان المنتخب على الظهر وبطاقة هيا، حول العنق.



وكما تظهر أعلام وقمصان منتخبات هولندا والأرجنتين وكرواتيا وقطر وحتى لبنان الذي لم يتأهل إلى النهائيات، ووصلت الجماهير تباعا إلى محطة الالتقاء، عند الباصات التي بدورها نقلت الجماهير تباعا الى محيط الملعب لتبدأ رحلة المتعة مع الفعاليات.