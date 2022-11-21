محمد راتب

زفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، البشرى لعموم المزارعين بالبدء بصرف باقي قيمة الدعم النباتي للفترة الرابعة للسنة المالية 2021/2022 وبمبلغ وقدره 2.153.299 مليون دينار على ميزانية الهيئة للسنة المالية 2022/2023، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على الطلب المقدم لذلك من الهيئة.

وبهذا الخصوص، قال نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية ناصر تقي: ان الاستجابة السريعة لمطالبات الهيئة يصب ضمن توجهات الدولة في توفير احتياجات المزارعين ودعمهم بشكل مستمر لتحقيق الاكتفاء المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.