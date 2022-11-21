الشايع: نمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو تفعيل دور الشراكات في تحقيق الأهداف

أعلنت «الصفا الإنسانية» عن استعدادها لتنفيذ مشروع «رعاية طالب العلم» داخل الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، ويشمل المراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين الطلبة المحتاجين وأسرهم من تغطية نفقات التعليم أو جزء منها، وذلك تخفيفاً لأعباء الحياة على الأسر الفقيرة، وتحقيقاً للتكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وحرصاً على نشر العلم واحتضان الطلبة المتميزين؛ ليكونوا لبنة صالحة في مجتمعاتهم ويساهموا في الارتقاء بوطنهم.

وأكد الشايع أن «الصفا الإنسانية» تمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو تفعيل دور الشراكات في تحقيق الأهداف، ويأتي ذلك من خلال شراكة التكامل مع هذا الصرح الخيري المتميز الذي يعكس ريادة العمل الخيري الكويت؛ حرصاً على تحقيق أفضل النتائج المرجوة بأيسر الطرق، وصولا إلى رؤية كويت جديدة 2035.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير للأمانة العامة للأوقاف والواقفين والواقفات على هذه الجهود الكبيرة، في دعم الفقراء والمحتاجين في شتى بقاع العالم، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين "الصفا الإنسانية" و"أمانة الأوقاف"، التي أثمرت هذه المشاريع المتميزة داخل الكويت وخارجها.

وفي الختام دعا الشايع عموم المحسنين والمحسنات إلى المشاركة بدعم مشاريع الجمعية؛ تطبيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وتعزيزا لمد يد العون والمساعدة لكل محتاج، وذلك بالتبرع عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم 22233322 أو من خلال الموقع الإلكتروني alsafakw.com، أو عبر زيارة مقر الجمعية الكائن في منطقة الصديق قطعة 7 شارع 712 قسيمة 301 .