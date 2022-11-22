عبدالكريم العبدالله



نظمت جمعية العلاج الطبيعي الكويتية محاضرات علمية حول مرض الضمور العضلي الهيكلي SMA.



وقالت رئيسة الجمعية هناء الخميس إنه تم تقديم محاضرتين، الأولى ألقتها د.عبير العبيدان من مستشفى الفروانية حول العلاج الدوائي والطبي لهذه الفئة من المرضى، أما الثانية فألقتها اختصاصية العلاج الطبيعي عبير القطان من مستشفى ابن سينا حول دور العلاج الطبيعي مع مرض الضمور العضلي الهيكلي.



وذكرت الخميس أنه تم التركيز في المحاضرات على أحدث العلاجات والعقارات الدوائية التي تقدمها الكويت وهي معترف بها عالميا من خلال منظمة الغذاء والصحة العالمية ومعروفة بتكلفتها العالية، إلا أنه في المقابل لا يمكن الاستفادة من الخواص العلاجية لها دون وجود برنامج علاج طبيعي مكثف ومطول على مدى الحياة.



وبينت انه تم استعراض الأدلة العلمية التي تؤكد أهمية دور العلاج الطبيعي بعد العلاج الدوائي لمرضى الضمور العضلي الهيكلي من خلال شرح نقاط التقييم التي من خلالها يتم اتخاذ القرار في متابعة العلاج الدوائي للمريض، بالإضافة إلى استعراض أهم التمارين العلاجية التي تساعد المريض على أداء مهامه اليومية مع استعراض بعض الحالات المرضية قبل وبعد العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي.