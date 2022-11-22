







عبدالكريم العبدالله



اعتمدت إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة برئاسة الصيدلانية مريم الياسين برامج تعليمية لطواقم التمريض والصيدلة فيما يخص آلية التعامل مع عهد المخدرات والمؤثرات العقلية وآلية التعامل مع الأدوية النفسية والمستهلكات والمستلزمات الطبية في الأجنحة بالمستشفيات، وغرف الضماد في المراكز الصحية.



جاءت هذه البرامج نظرا لوجود عدة مخالفات في آلية التعامل، وحرصا على تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية المنظمة. وحددت إدارة تفتيش الأدوية التواصل والمتابعة مع المفتشين المسؤولين عن هذه البرامج بقسم التفتيش الحكومي في الإدارة ممثلين في د.إيمان بوحاجي والصيدلي القرشي الرويشد.