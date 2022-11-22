محمد راتب



أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن مدير عام الهيئة م. مشعل القريفة سيستقبل المراجعين كل يوم ثلاثاء، وذلك للاستماع إلى مطالبهم والوقوف على احتياجاتهم، وقضاء مصالحهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم.



من جهة أخرى، أعلن القريفة البدء في صرف الدفعة الأخيرة للدعم النباتي للسنة المالية 2021 /2022 على المزارعين بعد انقطاع لأكثر من ٨ أشهر، موضحا أن القيمة المالية للدفعة الأخيرة الموجهة للدعم النبات للسنة المالية 2021 /2022 بلغت 2.153.299 دينارا على ميزانية الهيئة للسنة المالية 2022 /2023.