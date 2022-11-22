محمد الجلاهمة



شرع رجال مباحث العاصمة في التحقيق بتعرض 3 وافدين سجلوا قضايا نصب واحتيال في مخفر شرطة بنيد القار بأرقام 115 و116 و117/ 2022 واتفق المبلغون الثلاثة على أن النصب الذي وقع عليهم تم بأسلوب موحد وهو عبارة عن استدراجهم بوجود قرض فوري وفوجئوا بأنهم تسلموا قيمة القرض ولكنهم وقعوا على عقود تلزمهم بسداد اشتراكات لمدة عامين لإحدى شركات الهواتف النقالة.



وبحسب إفادات المبلغين الـ 3 وهم من الجنسية الهندية الأول من مواليد 1977 والثاني من مواليد 1972 والثالث من مواليد 1987 فإنهم شاهدوا على موقع الفيسبوك إعلانا يفيد بوجود قرض وعلى الراغبين التردد على مجمع وبداخل المجمع كان هناك محل هواتف قام موظفون بداخل المحل بتسليمهم مبلغ 120 دينارا. وتبين لهم انهم وقعوا على عقود لشركة هواتف لمدة عامين ومبلغ يعادل ما يزيد على 5 أضعاف المبلغ الذي قاموا بتسلمه.