عبدالله قنيص



سجل مواطن في مخفر شرطة السرة قضية نصب واحتيال متهما صاحب حساب على الانستغرام ببيع ساعة تقليد ثمنها الحقيقي 15 دينارا ولكنه اشتراها باعتبارها اصلية بمبلغ 450 دينارا وقدم المبلغ كشف حساب يظهر قيامه بتحويل المبلغ المالي للمستفيد.



وقال المبلغ انه شاهد ساعة ماركة عالمية بسعر مميز على الانستغرام وأرسل للعارض المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بعد المساومة وبعد وصول الساعة توجه بها الى احد المحلات المتخصصة بعد شكوك راودته واذ به يصطدم بأن قيمة الساعة 15 دينارا وهي تقليد وليست اصلية، مشيرا الى انه حاول التواصل مع صاحب الحساب لكنه لم يتجاوب معه.