أجرى الحوار - أسامة دياب



أكدت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لوفليشر أن تنظيم قطر لكأس العالم فرصة فريدة لدعم التواصل وتعزيز سبل التفاهم وبناء الجسور بين الثقافات، موضحة أن استضافة الدوحة للبطولة ستسمح للناس في جميع أنحاء العالم باكتشاف قطر بصفة خاصة والعالم العربي والمنطقة بصفة عامة، لافتة إلى ان قطر ليست جديدة على تنظيم الأحداث والمواعيد الكبرى.



وكشفت لوفليشر في لقاء خاص لـ «الأنباء» أن أكثر من 10000 فرنسي حصلوا على بطاقة Hayya لحضور ومتابعة مباريات البطولة، موضحة أن «الديوك» استعدوا جيدا للدفاع عن لقبهم في البطولة، وان اللاعبين على قدر المسؤولية وجاهزين للمنافسة المحتدمة في البطولة، مشيرة إلى أن فرنسا لديها فريق قوي يلعب بصورة جماعية ويستطيع تعويض غياب النجم كريم بنزيمة الذي يغيب عن المنتخب بسبب الإصابة.



وقالت لوفليشر إن كل الاحتمالات واردة وجمال كرة القدم في المفاجآت، والفرق الأصغر قد تذهب بعيدا، معربة عن أملها في أن يصل المنتخب الفرنسي للنهائي.. وإلى التفاصيل:



كيف ترين كأس العالم لأول مرة بعيون عربية من حيث الاستضافة والتنظيم؟



٭ تنظيم قطر كأس العالم بالطبع فرصة إيجابية وفريدة من نوعها، فهي تساعد في دعم التواصل وتعزيز سبل التفاهم وبناء الجسور بين الثقافات في جميع أنحاء العالم.

كما أن تنظيم قطر هذه البطولة سيسمح للناس باكتشاف قطر بصفة خاصة والعالم العربي والمنطقة بصفة عامة. وأعلم أن المواطن العربي شغوف بكرة القدم لذلك فإن تنظيم كأس العالم بالنسبة لهم حدث فريد.



كيف تقيمين استعدادات قطر لكأس العالم؟



٭ قطر ليست جديدة على تنظيم الأحداث والمواعيد الكبري من هذا النوع من الأحداث، فقد استضافت الألعاب الآسيوية في عام 2006، والألعاب العربية وكأس كرة القدم الآسيوية في عام 2011، ومؤخرا بطولة العالم لألعاب القوى 2019.

ولقد أبلغني زميلي السفير الفرنسي في الدوحة، أن الأمور تسير على ما يرام، وأعتقد أن أكثر من 10 الآف مواطن فرنسي قد حصلوا بالفعل على بطاقة Hayya الخاصة بهم لحضور ومتابعة مباريات البطولة.



كيف تقيمين استعدادات المنتخب الفرنسي؟ ومن وجهة نظرك من هو أفضل لاعب لديكم؟



٭ كشف مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب عن اختيار 25 لاعبا الأسبوع الماضي، وكما تعلم، فإن التقويم الشتوي لا يتيح الكثير من الوقت للاستعداد، ولكن لاعبينا على قدر المسؤولية ومستعدون للمنافسة المحتدمة في البطولة.

وبالنسبة للاعب المفضل لدي، فأود أن أقول انه هوغو لوريس قائد وحارس المرمى الذي يلعب دورا رئيسيا في الفريق.



هل سيتأثر المنتخب الفرنسي بغياب كريم بنزيمة افضل لاعب في العالم؟



٭ بالطبع كريم بنزيمة لاعب موهوب ومؤثر، ولقد حزنت كثيرا لغيابه عن المشاركة في كأس العالم بسبب الإصابة، ولكن ما أود أن أؤكد عليه أن لدينا فريقا قويا يلعب بصورة جماعية ويستطيع تعويض غياب بنزيمة الذي أتمني له الشفاء العاجل.



هل تتوقعين أن يتمكن الفريق الفرنسي من الوصول إلى نهائيات هذه النسخة؟



٭ أتمنى ذلك بالطبع، ولكن كأس العالم هي أيضا احتفال بكرة القدم والصداقة. وقد تكون كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، في كل البلدان، جميع طبقات المجتمع، من جميع الأعمار. في هذه الأوقات الصعبة أرحب بمثل هذا الحدث والاحتفال الرياضي.



ما الفرق التي تتوقعين أن تلعب في النهائيات؟ ومن سيفوز بكأس العالم؟



٭ بصفتي سفيرة فرنسية، أود أن أرى فرنسا تصل إلى النهائيات، وأعتقد أن لدينا فريقا قويا. لقد سمعت أن البرازيل وبلجيكا والأرجنتين لديهم أيضا فرصة جيدة للذهاب بعيدا في المسابقة. لكن كالعادة، كل الاحتمالات مفتوحة، وجمال كرة القدم في المفاجآت والفرق الأصغر قد تذهب بعيدا!