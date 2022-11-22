ليلى الشافعي



تشارك الأمانة العامة للأوقاف في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 45، قاعة 7 جناح A5.



وصرح نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة بالتكليف ناصر الحمد بأن الأمانة العامة للأوقاف حريصة على هذه المشاركة لاستمرار التواصل مع الجمهور والباحثين والمتخصصين والمهتمين بقطاع الوقف والعمل الخيري والتطوعي من خلال عرض إصدارات ومطبوعات الأمانة العامة للأوقاف بكل أنواعها المتخصصة في مجال الوقف والتي ساهمت في إثراء المكتبة العربية من خلال المواضيع التي نشرتها عبر مشاريعها المتنوعة والندوات والملتقيات، وتأتي هذه المشاركة في المعرض بعدد من الإصدارات يقارب 82 مطبوعا متخصصا بمجال الوقف والعمل الخيري بهدف توفير أكبر شريحة مستفيدة من القراء والباحثين، مما يؤكد أهمية نشر الثقافة الوقفية في المجتمع الكويتي والعالم الإسلامي، حيث إن الأمانة هي الدولة المنسقة لملف الوقف في العالم الإسلامي والتي تتمثل في عدة مشاريع تشرف على بعضها إدارة المعلومات والتوثيق من أبرزها: مسابقة الكويت لتأليف قصص الأطفال في مجال الوقف والعمل التطوعي ـ الكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف ـ مكنز علوم الوقف ـ معجم تراجم أعلام الوقف ـ تحقيق المخطوطات الوقفية ـ قاموس مصطلحات الوقف.