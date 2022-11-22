بيروت ـ خلدون قواص



أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ان الوضع في لبنان لن يستقيم إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واستعادة العلاقات اللبنانية- العربية وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت في السابق وغير ذلك يبقى كلاما بكلام وتضييعا للوقت ونخشى ان نصل الى يوم لا ينفع فيه الندم.



ودعا أعضاء المجلس النيابي للقيام بواجباتهم والى اتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكرنا برجال الاستقلال الذين ناضلوا وضحوا من اجل وطنهم.



وناشد المفتي دريان القوى السياسية أخذ العبر والدروس من رجال الاستقلال بوحدة موقفهم والعمل المشترك ومعالجة قضاياهم الوطنية بجرأة وإقدام وإعادة الثقة قبل فوات الأوان.



وقال: إن ذكرى الاستقلال تمر هذا العام والوطن ينهار ومؤسسات الدولة غائبة عن تلبية احتياجات الناس من كهرباء وماء والعديد من متطلبات العيش الكريم، ولولا وحدتنا الإسلامية والوطنية وعيشنا المشترك الإسلامي -المسيحي الذي نحافظ عليه كحفاظنا على أنفسنا مما يدفع بنا الى التمسك بهذا الأمل المتبقي للبنانيين في هذا الوطن.