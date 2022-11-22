الدوحة - عبدالعزيز جاسم وفريد عبدالباقي



وجد حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اهتماما كبيرا من الصحف العربية والخليجية والعالمية، التي أفردت مساحات واسعة لتغطية الحفل والمباراة الافتتاحية التي جمعت قطر والإكوادور مساء الأحد بستاد البيت.



وأبرزت الصحف الخليجية عبر تغطياتها الإعلامية وصفحاتها الرئيسية، الرسائل المهمة التي تضمنها الحفل، والتي تركزت على رسائل التعايش والسلام ونبذ الاختلافات.



بدورها، نوهت الصحف ووسائل الإعلام السعودية بالحفل الأسطوري لافتتاح بطولة كأس العالم، وركزت على برقية الشكر التي بعث بها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إثر مغادرته الدوحة، بعد حضوره حفل الافتتاح والتي قال فيها: «يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لكم عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئكم على نجاح افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، ومتمنيا لكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من الرقي والتقدم والازدهار، وتقبلوا تحياتي وتقديري».



كما أشادت صحيفة الجزيرة بتوجيهات ولي العهد السعودي، مؤكدة أن تلك التوجيهات تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى أن أي نجاح تحققه قطر هو نجاح للمملكة، مثلما تعد نجاحات المملكة نجاحات لقطر.



من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 اتسم بالإبهار واستخدام تكنولوجيا حديثة أكد الاتحاد الدولي لكرة القديم أنها تستخدم لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم.



وأضافت الوكالة، في تقرير مطول لها، أنه مع انطلاق صافرة البداية للبطولة، تكون قطر قد دخلت تاريخ كرة القدم والرياضة العالمية من بابه الواسع، لتدون فصلا جديدا من فصول استضافة المونديال، كأول دولة عربية شرق أوسطية تحتضن الحدث الكوني الكبير.



ونقلت عن الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فاطمة سامورا قولها إن الحفل كان الأكثر إبهارا في تاريخ كأس العالم، والأجمل على الإطلاق، مشيرة إلى أن أنظار العالم كلها كانت مصوبة نحو قطر.



وأكدت أن قطر ستشهد مهرجانا وشهرا كرويا مليئا بالاحتفالات، واصفة المونديال بالفرصة الفريدة لمشجعي كرة القدم حول العالم ليأتوا ويشاهدوا أكبر عرض كروي على الإطلاق، بعد ما عاشه العالم خلال العامين الماضيين في ظل جائحة «كورونا».



بدورها، أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بستاد «البيت» شهد مزجا فريدا بين عبق الشرق بنكهة قطرية خالصة وحداثة الغرب بإيقاعه السريع، حيث تميزت فقرات الحفل، الذي سبق المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور، بإبهار بصري لم تشهده افتتاحيات بطولة كأس العالم من قبل، باستخدام أحدث التقنيات العالمية في الإضاءة والصوت والخدع البصرية.



500 إعلامي تابعوا حفل الافتتاح



وشهد المركز الإعلامي لكأس العالم قطر 2022 الخاص بالدولة المضيفة في مدينة مشيرب متابعة رائعة وتفاعلا منقطع النظير، تواكبا مع افتتاح كأس العالم قطر 2022.



وقالت مديرة خدمات المركز الإعلامي لكأس العالم الخاص بالدولة المضيفة نور الأثيرة، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: «إن المركز الإعلامي شهد حضورا كبيرا فاق السعة الخاصة به، حيث بلغ عدد الإعلاميين الذين زاروا المركز قبل وقت مبكر من حفل افتتاح مونديال قطر نحو 500 إعلامي، وقد تمكنوا من القيام بأعمالهم وتغطياتهم داخل المركز قبل استقلال الحافلات الخاصة المتوجهة إلى ستاد البيت».