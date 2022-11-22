متابعة: يحيى حميدان



نجح منتخب ويلز في تفادي الهزيمة بعدما تعادل مع نظيره الأميركي 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد «أحمد بن علي» في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم 2022 المقامة في قطر حاليا. ويتصدر المنتخب الانجليزي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه كل من أميركا وويلز بنقطة وحيدة، فيما يحتل منتخب إيران المركز الرابع برصيد خال من النقاط.



وكانت هذه المباراة هي الأولى لويلز بعد غياب 64 عاما منذ مشاركتها الوحيدة في كأس العالم 1958 في السويد، فيما بات غريغ بيلهاتر أول أميركي يشارك في المونديال كلاعب وكمدرب وذلك بعدما مثَّل منتخب بلاده في نسخة 2002، فيما يتولى القيادة الفنية لـ «أبناء العم سام» في البطولة الحالية. وتسيّد المنتخب الأميركي الشوط الأول بالطول والعرض، وكان الطرف الأكثر استحواذا للكرة بنسبة وصلت إلى 67% مقابل 34% للويلزيين، وجاءت المحاولة الأميركية الأولى من جوشوا سيرجينت ورد القائم الأيمن لحارس مرمى ويلز واين هينيسي كرته (10).



ورد عليه الويلزي إيثان أمبادو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وعلت كرته مرمى الحارس الأميركي مات تارنر (14)، وحاول ظهير «أبناء العم سام» سيرجينو ديست هز الشباك لكن كرته ذهبت فوق المرمى أيضا (29).



وكانت المحاولة الأميركية الثالثة ثابتة بعد عدة نقلات سريعة للكرة، قبل أن تصل إلى كريستيان بوليسيتش الذي قدم الكرة على طبق من ذهب لتيموثي ويا، ليضعها في الشباك بذكاء محرزا الهدف الأول في المباراة (36)، علما أن صاحب الهدف هو ابن أسطورة منتخب ليبيريا ورئيس البلاد حاليا جورج ويا.



وفي الشوط الثاني نشط المنتخب الويلزي وبادر كثيرا للهجوم، وسنحت له فرصتان ثمينتان لم تترجما إلى هدف، الأولى برأسية من بين دافيس أبعدها الحارس الأميركي تارنر لركلة ركنية (64)، ومن اللعبة ذاتها حوّل كييفير مور الكرة برأسه لكنها علت العارضة بقليل (65).



واحتسب الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم ركلة جزاء لمنتخب ويلز بعد عرقلة من المدافع الأميركي ووكر زيميرمان للنجم غاريث بيل، ليترجمها لهدف التعادل بنجاح (82).