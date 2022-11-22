سعيا منها لترسيخ معاني الديموقراطية وأهمية المشاركة في القيادة وتبادل الآراء تم تفعيل انتخابات مجلس اتحاد الطالبات في مدرسة «النجاة المتوسطة ـ بنات»، وذلك تحت شعار «نعم للديموقراطية وتفعيل دور المجالس الطلابية» بإشراف إدارة المدرسة ومكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية.

وقد شاركت الطالبات باختيار من يمثلهن في المجلس بأجواء ديموقراطية، حيث عبرن عن آرائهن واخترن من يمثلنهن وينقل أصواتهن وآراءهن بما يضمن تحقيق المصالح التربوية والتعليمية لهن، ويرسخ روح التعاون مع إدارة المدرسة ومكتب الخدمة الاجتماعية.

وأكدت إدارة المدرسة أن مثل هذه الأنشطة والفعاليات يسهم بدعم روح التعاون من جهة وينمي مسألة المشاركة الجماعية وروح الفريق الواحد في سبيل الوصول إلى الأهداف التربوية والتعليمية للمدرسة.

وأشادت الطالبات بهذه التجربة الديموقراطية لما لها من فوائد في تحقيق الشعور بالذات من جهة وكذلك التعريف بالحقوق والواجبات بأجواء من الاحترام والتعاون بين الطالبات والإدارة والمعلمات.

كما نظمت المدرسة مسابقة «المتعلمة القدوة» تحت شعار «سلوكي مرآتي» لتأكيد دور الفتيات في التحصيل العلمي وفي أن يكون سلوكهن مثاليا في جميع تصرفاتهن وتعاملهن مع بعضهن البعض ومع معلماتهن وإدارة المدرسة، وأيضا التأكيد على السلوك العام واحترام الآخرين وحسن التعامل معهم.