استقبل رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد سعود البسيس وفد اتحاد رعاية الأيتام بتركيا، برئاسة الأمين العام للاتحاد صلاح الجارالله، وجمانة هبرة رئيس مجلس الإدارة.

وقال البسيس في تصريح صحافي إن استقبال المبرة لوفد الاتحاد يأتي في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والمنظمات القائمة على العمل الخيري، والاطلاع على التجارب والخبرات، وبحث سبل التعاون المشترك.

وخلال اللقاء أوضح البسيس أن سجل الكويت في مجال رعاية الأيتام حافل بالإنجازات والعطاءات، فلا تخلو منطقة من المناطق المحتاجة أو المنكوبة إلا وتجد بصمات الكويت واضحة في رعاية أيتام تلك المناطق وكفالتهم وتلبية احتياجاتهم، إلى جانب مشروعات الأيتام الكبرى داخل الكويت، والتي تقوم عليها الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية وفي القلب منها مبرة العوازم الخيرية.

من جهته أشار الأمين العام لاتحاد رعاية الأيتام صلاح الجارالله أن رسالة الاتحاد تتمثل في تحقيق أعلى درجات التميز في أداء المنظمات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، ورفع كفاءة العاملين فيها لتقديم خدمات إبداعية تساهم في تنشئة سليمة لليتيم، وحشد الطاقات لنصرة قضايا الأيتام، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لديهم.

وفي نهاية اللقاء عبر البسيس عن سعادته البالغة بزيارة وفد الاتحاد للمبرة، مشدداً على أهمية تقوية أواصر التعاون بين مختلف الجهات التي تعمل على دعم قضايا الأيتام ورعايتهم وتنشئتهم.