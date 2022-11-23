عبدالعزيز الفضلي



وصلت الى الكويت أمس الدفعة الأولى من التعاقدات الخارجية للمعلمين الجدد، الذين تعاقدت معهم وزارة التربية لسد النقص في بعض التخصصات العلمية، حيث وصل 20 معلما ومعلمة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.



وأكدت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي حرص الوزارة على توفير كل سبل الراحة لتسهيل الاجراءات المتعلقة باستقدام المعلمين الجدد المتعاقد معهم خارجيا، من خلال تعاون وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع كافة.



وقالت بوعركي إن اللجنة المختصة استقبلت مجموعة من اخواننا المعلمين الذي تم عمل مقابلات مسبقة لهم من خلال لجان التعاقد الخارجي، حيث تم اختيارهم على أسس وضوابط معينة حددتها وزارة التربية مسبقا، موضحة أن إجمالي القادمين من الأردن وتم استقبالهم 14 معلما و6 معلمات، معربة عن سعادتها لانضمامهم لأسرتنا التربوية وهم في بلدهم الثاني بين إخوانهم وأخواتهم، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.



وأشارت إلى أن بقية المعلمين سيصلون تباعا بحسب مواعيد حجوزات الطيران وبعد إنهاء الإجراءات الأمنية والتنسيق مع الجهات المعنية.



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