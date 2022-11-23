بدأت منصة «شاهد» الترويج بكثافة لعملها الجديد بعنوان «ولد أمه» وهو المسلسل الكويتي المنتظر الذي يجمع النجمة القديرة سوسن بدر في أولى تجاربها في الدراما الخليجية، بالنجم محمود بوشهري، من إنتاج Eagle Films/ جمال سنان، تأليف فهد العليوة، وإخراج حسين دشتي. ونشرت المنصة بوستر المسلسل الرسمي الذي يجمع بوشهري بسوسن بدر، في صورة معبرة جدا.



العمل ينطلق عرضه قريبا جدا، خلال شهر ديسمبر المقبل، ويضم نخبة من نجوم الدراما الخليجية ومنهم جمال الردهان، أحمد السلمان، نور الدليمي، أحلام حسن، حبيب غلوم، سماح، شيماء رحيمي وآخرون.



القصة تحمل الكثير من الدراما، بين أم وابنها، يرثان ماضيا صعبا ومعقدا، ما يرتب عليهما الكثير من المشكلات في الحاضر والمستقبل. انها علاقة أم ناجحة وصابرة وولد بار مجتهد، يواجه الحياة بصلابة، ويعاند كل الظروف التي يواجهها.