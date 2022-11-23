الدعاية رسالة دعم لقطر لتنظيمها بطولة كأس العالم 2022

الرفاعي رسم لوحة فنية رائعة بمشاركة نجوم ومشاهير كويتيين



ياسر العيلة



دائماً وأبداً يظل للأعمال الكويتية مذاق مختلف عن كل ما يقدمه الآخرون من أعمال فنية أو دعايات ترويجية وغيرها من الأعمال التي تعتمد على الابتكار والتميز، وحاليا لا حديث يعلو فوق الحدث الرياضي العالمي الأهم، وهو تنظيم دولة قطر الشقيقة بطولة كأس العالم 2022 التي انطلقت فعالياتها قبل أيام قليلة، ولكونه حدثا تاريخيا يقام في دولة عربية، فقد بادر الكثيرون ومن مختلف الدول العربية لدعم قطر من خلال تقديم دعايات ترويجية لهذا الحدث الذي يُعد مفخرة لكل عربي وخليجي، وكان لتلفزيون الكويت، وكعادته، بصمة خاصة من خلال دعم قطر لاستضافتها مونديال 2022 من خلال دعاية مبتكرة تميز بها تلفزيون الكويت على غيره من أصحاب الدعايات التقليدية، حملت عنوان «قطر في عيون الكويت»، شارك فيها نخبة من كبار النجوم والمشاهير مثل



الفنانة القديرة حياة الفهد، والقديران سعاد عبدالله ومحمد المنصور، و«سفير الرومانسية» المطرب عبدالله الرويشد، و«نبض الكويت» المطرب نبيل شعيل، و«نجم الطرب الشعبي» خالد الملا، والمطرب الشعبي القدير سليمان القصار، ونجم الشباب المطرب مطرف المطرف، بالإضافة إلى كابتن منتخب الكويت السابق جاسم يعقوب، والشيخ مشاري العفاسي.



وأخرج العمل المخرج المبدع خالد الرفاعي الذي كعادته تكون له بصمته المميزة في الأعمال الفنية بشكل عام، حيث استطاع الرفاعي من خلال هذا العدد من نجوم الكويت تقديم دعاية طريفة من خلال سيناريو مكتوب بحرفية يؤكد أهمية كرة القدم في حياتنا ومتابعة الجميع لمباريات كأس العالم والاستمتاع بمشاهدة نجوم العالم حتى لو جاء ذلك على حساب أعمالهم الفنية، ونال هذا الإعلان الترويجي لقطر وللبطولة إعجاب الجميع، ليؤكد تلفزيون الكويت أنه صرح إعلامي شامخ ومنبر عصري مواكب للأحداث العالمية على كل الأصعدة بمهنية كبيرة، وبالتأكيد هذا النجاح لم يأت إلا بدعم وتشجيع من قيادات وزارة الإعلام، وعلى رأسهم الوزير عبدالرحمن المطيري، ووكيل الوزارة محمد بن ناجي، ووكيل قطاع التلفزيون تركي المطيري من خلال حرصهم على صناعة عمل فني يحمل الهوية الكويتية بدعاية خاصة لحدث خاص وعالمي تنظمه دولة قطر الشقيقة.