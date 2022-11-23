بحثت لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي خلال اجتماعها اقتراح العضو م.عبداللطيف الدعي، بشأن عمل أرشيف إلكتروني للمجلس البلدي. وقال رئيس اللجنة م.عبداللطيف الدعي إنه تمت التوصية بتكليف من رئيس المجلس البلدي بتعيين أحد موظفي الأمانة العامة ممن له خبرة في الأرشفة ليكون ضابط اتصال بين الأمانة العامة والجهاز التنفيذي بالبلدية مع قيام الأمانة بإبلاغ اللجنة باسم الموظف ورقم تلفونه ومخاطبة مدير عام البلدية بضرورة الالتزام بميعاد الدراسة. وأضاف الدعي: أبقت اللجنة على جدول أعمالها الكتاب المقدم من د.محمد النغيمش بشأن تطوير نفق العبدالرزاق مع دعوة كل من إدارة الإنشاءات والإدارة المالية، والمرافق العمومية والهيئة العامة للطرق، كما أبقت الاقتراح بشأن تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة تحديد الملكية العقارية بالبلدية، وبحثت الطلب المقدم من الأعضاء فهد العبدالجادر، خالد المطيري، د.حسن كمال، عبداللطيف الدعي، وإسماعيل بهبهاني بشأن المشاكل والمخالفات في منطقة المطلاع وآخرها رمي نفايات البناء على الطرقات، حيث أوصت بإنشاء لجنة مشتركة واستخدام التكنولوجيا الحديثة «جي بي اس» وحساسات على آليات النقل الثقيلة، وذلك لسهولة مراقبتها ورصد حركتها، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة بالطرق والأماكن العامة لرصد المخالفات الإنشائية.



كما أبقت اللجنة على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من م.عبداللطيف الدعي، وشريفة الشلفان، بشأن تنظيم وسرعة العلاقات العامة بالأمانة العامة ودراسة معاملات اللجان الواردة وعمل جدول الأعمال بصورة تفاعلية، وذلك لدعوة نظم المعلومات بالبلدية وأمين عام المجلس.