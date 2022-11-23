انضمت شركة سيتي غروب، إلى مجموعة غولدمان ساكس في توقعها باستمرار ازدهار الاكتتابات العامة في منطقة الخليج العربي خلال 2023.



وتوقع رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في سيتي غروب، ميغيل أزيفيدو، أن تمتد فورة النشاط إلى 2023، مع إدراج حوالي 10 شركات أخرى.



وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: «عام 2023 يجب أن يكون على الأقل بنفس جودة العام الحالي 2022»، وفقا لما اطلعت عليه «العربية.نت». وأشار إلى زيادة سيتي غروب، فريقها المصرفي الاستثماري الإقليمي بنسبة 50% خلال العامين الماضيين للتعامل مع فورة الصفقات.



وجمعت الاكتتابات العامة في الخليج العربي 18.5 مليار دولار خلال 2022 - تمثل ما يقرب من نصف العائدات التي شوهدت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتجه المنطقة إلى تسجيل ثاني أفضل عام لها على الإطلاق من حيث الأموال المحصلة من مبيعات الأسهم، بعد عام 2019 والذي شهد طرح حصة من أرامكو في إدراج قياسي جمع وقتها 29.4 مليار دولار.