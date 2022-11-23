أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أن الوزارة تولي اهتماما في تحسين بيئة الأعمال وضمان توفر السلع الأساسية ومراقبة أسعارها وصولا لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.



جاء ذلك في تصريح للوزير الناهض وفق بيان صحافي صادر عن وزارة التجارة أمس، وذلك بمناسبة استقباله وفدا عسكريا من كلية الدفاع الوطني في الإمارات وعدد من المسؤولين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الإمارات وذلك للتعرف والاطلاع على تجارب الكويت في هذه المجالات.



وأضاف الناهض أن الكويت تولي اهتماما خاصا بتشجيع ودعم الصناعات عالية التقنية وصديقة للبيئة، مثمنا دور هيئة تشجيع الاستثمار الكويتية في توفير وخلق الفرص وإتاحة المناخ المناسب للمستثمر الخارجي.



وأفاد بأن عمل الوزارة الحالي والمستقبلي هو تحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدمة للمتعاملين بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الصناعي والصناعات التي تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والدوائي على وجه الخصوص.



وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وافتتح الوفد الإماراتي اللقاء بالاستفسار عن أبرز الأهداف والتحديات التي تواجه وزارة التجارة الكويتية في الفترة الحالية.