تقدم النائب عبدالله الأنبعي باقتراح برغبة يقضي بتسليم مبنى الصم والبكم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيدا لتسليمه إلى إدارة جمعية الفيحاء التعاونية وإعطائهم حق استغلاله مبنى للإدارة ومخزنا للجمعية ومركزا للتموين.



وقال الأنبعي إن الاقتراح يعطي الحق لإدارة جمعية الفيحاء التعاونية في استغلال المبنى بحسب الحاجات التوسعية التي يراها مجلس الإدارة تخدم أهالي المنطقة وتحسن من مستوى الخدمات فيها.



وبين الأنبعي أن ترك مبنى الصم والبكم في منطقة الفيحاء قطعة 4 منذ سنوات عدة مهجورا ومن دون استغلاله من قبل الهيئة العامة للرياضة، وللخطورة الأمنية الموجودة في هذا المبنى المهجور وخشية من سوء استغلاله وللحاجة الماسة التي تتطلبها جمعية الفيحاء التعاونية من توسعة لمبنى الإدارة والمخازن ومركز التموين يجب انتقال تبعيته إلى إدارة جمعية الفيحاء التعاونية خصوصا أن مركز الصم والبكم انتقل إلى المقر الجديد ولم يعد يستغل هذا المبنى منذ سنوات وتركه مهجورا.