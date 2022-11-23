وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ حالات الفروق الضريبية المكتشفة خلال آخر 5 سنوات مع بيان اسم الشركة وقيمة المبالغ والاجراءات المتخذة بهذا الشأن مع صورة ضوئية من جميع المخاطبات الداخلية والخارجية في الادارة العامة للجمارك.



2 ـ قيمة المبالغ غير المستحقة التي تم صرفها في عقد المناقصة (أج/ش م/2018/2017/1) في الادارة العامة للجمارك مع بيان تاريخ الصرف وتاريخ استرداد الاموال والاجراءات المتخذة بشأنها مع تزويدنا بكل المخاطبات الداخلية بهذا الشأن.



3 ـ قيمة المبالغ المستحقة التي لم يتم تحصيلها على شركة جلوبال كليرينج هاوس وتفصيلها والاجراءات المتخذة بشأنها من الادارة العامة للجمارك.



4 ـ الاجراءات المتخذة ضد المختصين في ادارة الشؤون المالية في الادارة العامة للجمارك الذين لم يتعاونوا مع لجنة التحقيق لعقد المناقصة اج/ش.م/2018/2017/1.