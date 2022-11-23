أعلن المتحدث باسم الرئاسة التشادية براه محمد لوكالة فرانس برس أن نحو عشرة جنود قتلوا امس برصاص مسلحين هاجموا موقعا للجيش في غرب تشاد.



وقال محمد في بيان إن الهجوم أسفر أيضا عن «جرحى»، مشيرا إلى أن وحدة من الجيش «أرسلت تمهيدا لإنشاء مركز متقدم في جزيرة بوكا- تولووروم... تعرضت لهجوم من قبل عناصر من بوكو حرام». وأضاف المتحدث بحسب وكالة فرانس برس أن القتلى والجرحى «جميعهم من عناصر قوات الدفاع».



ونفذ هجوم في «الصباح الباكر» بالقرب من نغوبوا في منطقة بحيرة تشاد، على الحدود بين تشاد والنيجر والكاميرون ونيجيريا، حيث تهاجم جماعة بوكو حرام وتشكيل منشق عنها يحمل اسم تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا الجيوش والمدنيين في الدول الأربع على نحو متكرر.



وتطلق السلطات التشادية على حد سواء اسم بوكو حرام على جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا (إيسواب)، وتنشط الجماعتان في منطقة بحيرة تشاد وهي مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر بينها جزر صغيرة مأهولة.



وقبل أيام، أعلن الرئيس التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو خلال زيارته للمنطقة «لم تعد بوكو حرام الآن تملك القوة لمهاجمة الثكنات» في منطقة البحيرة وهي تستهدف الآن «السكان وممتلكاتهم».