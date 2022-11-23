حققت السعودية واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم في التاريخ أمس بالفوز على الأرجنتين 2-1.. وتلقي «فرانس برس» الضوء على أشهر 6 مفاجآت حصلت في تاريخ كأس العالم:



٭ 1950 - أميركا - إنجلترا (1-0)



وصلت إنجلترا إلى البرازيل كواحدة من المرشحين للقب بعد أن اختارت اللعب في المونديال لأول مرة. لكن مكانة إنجلترا كواحدة من القوى العظمى في كرة القدم تعرضت لضربة كبيرة على يد المنتخب الأميركي المغمور آنذاك كرويا، حيث أحرز جو غايتيينز هدف الفوز في بيلو أوريزونتي.



٭ 1966 - كوريا الشمالية - إيطاليا (1-0)



كتب دو-إيك باك اسمه في سجلات كأس العالم بهدف فاجأ فريق إيطاليا ودفع الـ «أتزوري» للخروج من البطولة، وعندما عاد المنتخب الإيطالي إلى روما قام المشجعون الساخطون برشقه بالطماطم، وانتهت مسيرة كوريا الشمالية آنذاك في ربع النهائي بخسارة 3-5 أمام البرتغال بقيادة أوزيبيو.



٭ 1982 - الجزائر- ألمانيا الغربية (2-1)



وصلت الجزائر إلى نهائيات كأس العالم في إسبانيا باعتبارها منتخبا متواضعا، حيث لعب المنتخب العربي في أول نهائيات كأس العالم له على الإطلاق. لكن هدفي رابح ماجر ولخضر بلومي مقابل هدف كارل هاينز رومينيغه لألمانيا الغربية، ضمنا انتصارا شهيرا ومدويا، انتهت المغامرة الجزائرية بحزن شديد نتيجة ما سمي بـ «عار خيخون» بعدما تغلبت ألمانيا الغربية على النمسا 1-0 في نتيجة مفيدة للطرفين إذ ضمنا التأهل معا.



٭ 1990 - الكاميرون - الأرجنتين (1-0)



بدأت الأرجنتين النهائيات في إيطاليا بصفتها حاملة اللقب بعد فوزها بقيادة دييغو مارادونا بمونديال 1986 في المكسيك. لكن حتى مارادونا لم يكن قادرا على منع الكاميرون من تحقيق مفاجأة كبيرة، حيث سجل فرانسوا أومام-بيك هدف الفوز في سان سيرو في ميلانو.



الكاميرون التي أنهت المباراة بـ 9 لاعبين، تمكنت آنذاك من الوصول إلى ربع النهائي.



٭ 2002 السنغال - فرنسا (1-0)



رشح الكثيرون عام 2002 أن تذهب فرنسا بطلة مونديال 1998 ويورو 2020 مرة أخرى بعيدا في نهائيات كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان، لكن السنغال التي كانت تشارك في كأس العالم للمرة الأولى، حطمت آمال الفرنسيين حيث سجل بابا بوبا ديوب الهدف الوحيد في مفاجأة أخرى في افتتاح البطولة. أقصيت بعدها فرنسا من الدول الأول.



٭ 2022 - السعودية - الأرجنتين (2-1)



دخلت الأرجنتين بقيادة ميسي افضل لاعب في العالم 7 مرات الى مونديال قطر وهي من بين كبار المرشحين للذهاب بعيدا في النهائيات، إلا أن المنتخب السعودي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل وأسقط بطل كوبا أميركا 2021 بهدفين لصالح الشهري وسالم الدوسري، بعدما كان ميسي نفسه افتتح التسجيل للأرجنتين من ركلة جزاء.