افتقدنا إيطاليا وهالاند في البطولة.. والمغرب سيظهر بمستوى مشرف

ألمانيا وفرنسا والبرازيل والأرجنتين في المربع الذهبي



عبدالعزيز جاسم



في كل بطولة وحدث مهم يكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلابد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.

«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، نجم نادي القادسية والتضامن والمنتخب الوطني السابق جمال مبارك، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



في توقعاتك من سيتأهل إلى الدور الثاني؟



٭ المجموعة الأولى: هولندا والسنغال، المجموعة الثانية: أميركا وإنجلترا، المجموعة الثالثة: الأرجنتين وپولندا، المجموعة الرابعة: فرنسا والدنمارك، المجموعة الخامسة: إسبانيا وألمانيا، المجموعة السادسة: كرواتيا وبلجيكا, المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا، المجموعة الثامنة: البرتغال والأوروغواي.



منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة في المستوى والنتائج؟



٭ أتوقع أن يكون منتخب السنغال لما قدمه من مستويات لافتة في كأس أفريقيا وتأهله على حساب منتخب مصر القوي وسيحاول النهوض بعد كبوته أمام هولندا.



الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟



٭ البرازيل وفرنسا وألمانيا والأرجنتين.



من تتوقع أن يتوج بطلاً لمونديال 2022؟



٭ البرازيل هي الأقرب الى التتويج من بين المنتخبات.



منتخب تشجعه، وآخر تتمنى أن يظهر بمستوى مشرف؟



٭ أنا من عشاق منتخب البرازيل، وأتمنى أن يظهر المنتخب المغربي بمستوى مشرف وفق التوقعات، كما أتمنى لجميع المنتخبات العربية التألق.



من تتوقع أن يكون الحصان الأسود للمونديال؟



٭ هناك عدد من المنتخبات الجيدة والتي قدمت مستويات مميزة قبل انطلاق المونديال، لكن أتوقع أن تكون للسنغال كلمة.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ بفضل تألقه في الفترة الأخيرة مع ريال مدريد سيكون الأقرب للظفر بجائزة أفضل لاعب البرازيلي فينيسيوس.



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



٭ هناك العديد من المواهب الشابة خصوصا في إسبانيا كبدري وتشافي، لكن فينيسيوس أيضا لاعب صغير وقد يحصدها أيضا.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ سيكون حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا الأقرب من بين باقي حراس المرمى.



من سيحرز لقب الهداف؟



٭ في الفترة الأخيرة تميز نيمار بتسجيله العديد من الأهداف، لذا سيكون الأقرب لنيل اللقب.



هل تعتقد أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سيظهران بمستوى مميز؟



٭ من الواضح أن ميسي سيعود للتألق ويظهر كل ما لديه، لكن رونالدو من الصعب أن يتألق بسبب ما عاناه خلال الفترة الماضية وتراجع مستواه وعدم مشاركته كثيرا.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ المنتخب الإيطالي أحد أبرز المنتخبات الغائبة، وفيما يخص اللاعب فإن الجميع كان يريد مشاهدة مهاجم مان سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند.



المنتخبات العربية (قطر - السعودية - تونس - المغرب)، ما توقعاتك لتلك المنتخبات في البطولة، ومن تتوقع أن يتأهل للدور الثاني؟



٭ أتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية، لكن أرى أن المغرب الأقرب للتألق والتأهل للدور الثاني.



كيف تنظر إلى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ دائماً ما أكون متواجدا في قطر خلال الفترة الأخيرة، وشاهدت كل ما قاموا به من جهد جبار في جميع النواحي، لذلك سيكون العالم على موعد مع مونديال مميز.