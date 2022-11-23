كشف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم بييرلويغي كولينا، عن سر زيادة عدد الدقائق المحتسبة في كأس العالم، كوقت بدل ضائع.



وقد تداول الكثير من الجمهور على مواقع التواصل، أنه تم احتساب 65 دقيقة كوقت بدل ضائع، في أول 4 مباريات فقط بمونديال قطر.



كما أن مباراة إنجلترا ضد إيران، شهدت احتساب ما يقرب من 30 دقيقة (إجمالي الوقت بدل الضائع في الشوطين الأول والثاني).



وقال كولينا في تصريحات أبرزتها شبكة ESPN: «أخبرنا الجميع بعدم الدهشة إذا شاهدوا الحكم الرابع يرفع اللوحة الإلكترونية برقم كبير، 6 أو 7 أو 8 دقائق كوقت بدل ضائع»، مضيفا إذا كنت تريد الحصول على وقت أكثر للعب، فنحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لرؤية هذا النوع من الوقت بدل الضائع في المباريات، لافتا إلى أن الاحتفالات يمكن أن تستغرق من دقيقة إلى دقيقتين، ووجود 3 أهداف يعني إضاعة نحو 6 دقائق في المتوسط، مشددا على أن وجود إصابات مثلما حدث في مباراة إنجلترا ضد إيران، يمكن أن يرتفع الوقت إلى أكثر من 10 دقائق، وأن الهدف الحقيقي هو القضاء على إضاعة الوقت.