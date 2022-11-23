أكد اوتو ادو المدير الفني لمنتخب غانا أنه يضع نصب أعينه التأهل إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى منذ 12 عاما.



وبلغ منتخب غانا دور الثمانية في مونديال 2010 في أفضل إنجاز له وأشار اوتو إلى أن فريقه يستطيع تكرار هذا الإنجاز وربما تخطيه، ليصبح أول منتخب أفريقي يبلغ المربع الذهبي.



وقال ادو في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية قبل مواجهة البرتغال غدا الخميس في المباراة الأولى للفريقين بمونديال قطر: «نأمل بلوغ دور الـ 16، لدينا فريق جيد وبإمكانه الفوز على أي فريق بالمجموعة».

وتضم المجموعة الثامنة أيضا منتخب كوريا الجنوبية وكذلك منتخب أوروغواي الذي أطاح بغانا بسيناريو مثير للجدل من دور الـ 8 في مونديال جنوب أفريقيا 2010.

ويعول منتخب غانا الذي فشل في بلوغ مونديال روسيا 2018، على عدد من اللاعبين المولودين خارج غانا، مثل إيناكي ويليامز المولود في بيلباو.

وقال ادو المولود في هامبورغ: «لدينا الكثير من الأفراد الجدد، أيضا بسبب أنهم غيروا جنسيتهم، لذا من المهم أن ننضج معا كفريق وأن يعرف اللاعبون أفكاري».