يحيى حميدان



تفاعل نجوم الكرة الكويتية مع الفوز التاريخي لمنتخب السعودية على الأرجنتين 2-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم المقامة في قطر، حيث عبروا عن سعادتهم الغامرة بهذا الانتصار الذي يحسب للعرب جميعا أمام «التانغو» المدجج بالنجوم يتقدمهم الأسطورة ليونيل ميسي، مؤكدين أن المنتخب السعودي قدم أداء راقيا ومتوازنا أمام أحد المرشحين الكبار لحصد اللقب.



في البداية، قال نجم النادي العربي والمنتخب الوطني سابقا بدر بوعباس ان هذا الفوز تاريخي وغال وثمين بعد الأداء الكبير الذي ظهر به السعوديون، خاصة في الشوط الثاني، وكانوا جميعا رجالا في الملعب ولعبوا بتركيز عال جدا.



وأضاف بوعباس: «مبروك للاعبين السعوديين والجماهير وكذلك للأجهزة الادارية والفنية والطبية المعاونة وللقيادة السعودية، وهذا الانتصار يسجل في تاريخ الرياضة الخليجية والعربية، والأجمل من هذا الانتصار أن الهدفين السعوديين جميلين للغاية ولم يأتيا بالصدفة».



وأشار بوعباس إلى أن منتخب الأرجنتين أفضل على الورق قبل انطلاق المباراة ولكن «الأخضر السعودي» قلب كل التوقعات، وفي الحقيقة لم أر المنتخب السعودي بهذا المستوى والانضباط والروح منذ سنوات طويلة.



وتمنى أن يواصل «الأخضر» مسيرته في كأس العالم ويصل لدور الـ 16، وبالتأكيد هذا الانتصار الثمين سيمنحه دفعة معنوية هائلة جدا.



فوز مستحق



بدوره، اعتبر نجم نادي كاظمة والمنتخب الوطني سابقا أيمن الحسيني أن الفوز السعودي مستحق 100%، مشيرا إلى أن إيمان المدرب الفرنسي هيرفي رينار بقدرات لاعبيه، وكذلك ثقة القيادة السعودية، جعلت اللاعبين السعوديين يظهرون بصورة رائعة.



وأكمل الحسيني حديثه قائلا: «الأخضر استقبل هدفا مبكرا وتعرض أفضل لاعبيه سلمان الفرج للاصابة واستبداله بنواف العابد قبل نهاية الشوط الأول، وربما هذان الأمران يؤثران على أي منتخب، ولكن اللاعبين السعوديين لم يفقدوا الثقة وتمكنوا من العودة وتسجيل هدفين كانا ملعوبين».



وأضاف: «ان المدرب يعد من احد الاسباب الرئيسية لتحقيق الفوز لأنه تعامل بذكاء كبير مع المباراة وزرع الثقة في جميع اللاعبين، وهذا اتضح عقب خروج الفرج ودخول العابد، ولاحظنا جميعا عدم تأثر منظومة المنتخب السعودي».



وطالب الحسيني اللاعبين السعوديين والمدرب بوضع هذا الانتصار جانبا ابتداء من اليوم والتفكير بالمباراتين المقبلتين لبلوغ دور الـ 16.



الحماس والروح صنعا الفارق



من جهته، أكد نجم نادي القادسية والمنتخب الوطني سابقا والمدرب الحالي هاني الصقر أن فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين يثبت أن الحماس والروح يصنعان المستحيل أحيانا ويطغيان كذلك على الفنيات والأمور التكتيكية بدرجة عالية.



وأردف الصقر قائلا: «على الورق الارجنتين كان أفضل بدرجة كبيرة ولكن التركيز السعودي والروح العالية والتكتيك الجيد من المدرب الفرنسي هيرفي رينار كانا وراء الانتصار التاريخي».



وأوضح الصقر أن فوز السعودية على الأرجنتين غير متوقع، وعلى المدرب رينار واللاعبين التفكير في المباراتين المقبلتين أمام پولندا يوم السبت المقبل، والمكسيك يوم 30 الشهر الجاري، وذلك من أجل التأهل للدور التالي وهو الأهم.