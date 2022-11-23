تبحث وكالة الفضاء الأوروبية مسألة البعثات الجديدة وتخصيص ميزانية أعلى لها، في الاجتماع الوزاري الخاص بها في باريس.

وترغب وكالة الفضاء في الحصول على ميزانية مدتها ثلاثة أعوام بحوالي 18 مليار يورو (6ر22 مليار دولار)، وافقت عليها الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة، وهو ما يزيد بنحو الربع عن المرة السابقة.

كما تخطط الوكالة ، للإعلان عن أي من المتقدمين، الذين يزيد عددهم عن 22 ألفا، وصلوا إلى العام التدريبي القادم لرواد الفضاء. وتبحث وكالة الفضاء الأوروبية عن ستة من رواد الفضاء لشغل وظائف دائمة. وترغب بالإضافة إلى ذلك، في توفير احتياطي من رواد الفضاء.

ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، على أهمية السفر إلى الفضاء من أجل الأمن، وكذلك لحماية المناخ والاستدامة، مضيفا أنه من الممكن استخدام البيانات الواردة من الفضاء لحماية البيئة.

وأضاف الوزير أن ألمانيا تخطط للاستمرار في تقديم مساهمة مالية قوية لمشاريع وكالة الفضاء الأوروبية.