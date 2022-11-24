استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيطالية الأدميرال جوسيبي كافو دراغوني والوفد المرافق له، وذلك بحضور كبار القادة.



ونقل الرفاعي إلى الوفد الإيطالي الصديق تحيات قيادة الحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف. وبحث الجانبان فرص التعاون العسكري المستقبلية في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث أكد الرفاعي اهتمام قيادة الحرس بتبادل الخبرات مع المؤسسات العسكرية المرموقة، مشيرا إلى وجود توجه لإبرام مذكرة تفاهم بين الحرس والقوات المسلحة الإيطالية في مجال التدريب وإقامة الدورات والتمارين العسكرية والأمنية والاستشارات التخصصية وتبادل المعلومات.



من جانبه، رحب رئيس أركان القوات المسلحة الإيطالية بفتح قنوات للتعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الحرس الوطني بما يحقق الاستفادة في مجال التسليح والتدريب.