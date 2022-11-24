عقد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان امس جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني.



وجرى خلال جلسة المباحثات التي سادتها أجواء ودية بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



كما استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر المباحثات عن الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.



وحضرها عن الجانب العراقي الوفد المرافق لدولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق.



هذا وغادر دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق محمد شياع السوداني والوفد المرافق البلاد بعد زيارة رسمية استمرت يوما واحدا.



وكان في وداعه على أرض مطار الكويت الدولي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وسفيرنا لدى جمهورية العراق طارق عبدالله الفرج.



وكان رئيـــس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني والوفد المرافق وصل إلى البلاد في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.



وكان في مقدمة مستقبليه على أرض مطار الكويت الدولي سمـو الشيـخ أحمـد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



وقد أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية قام عقبها بتحية كبار مستقبليه وفي مقدمتهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.



من جانب آخر، بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية كازاخستان لفترة رئاسية جديدة.