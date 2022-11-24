السوداني: حكومتنا جادة في إقامة شراكة حقيقية مع الكويت تنعكس بشكل ملموس وواضح على مصلحة الشعبين

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان أمس، رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح امس، بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.



وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني أن حكومة بلاده جادة في إقامة شراكة حقيقية مع الأشقاء في الكويت تنعكس بشكل ملموس وواضح على مصلحة الشعبين الجارين.



وقال الســوداني في تصريــح لـ «كونا» بمناسبة زيارته الرسمية للكويت «زيارتنا للكويت تعبر عن اعتزازنا به بلدا جارا عزيزا نرتبط به بعلاقة تاريخية».



وأضاف «استمعنا من القيادة الكويتية ما يؤكد رغبة حقيقية في المقابل من أجل التواصل والتعاون والتنسيق في مجالات مختلفة».



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية كازاخستان لفترة رئاسية جديدة، متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.