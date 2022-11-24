

نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) مساء أمس الأول الثلاثاء فعالية «يوم الملصق العلمي الإلكتروني للباحثين) في مقر المؤسسة، بهدف استعراض نتائج المشاريع البحثية التي نفذها باحثون كويتيون، ومولتها المؤسسة.



شارك في هذه الفعالية عدد من الباحثين والمهتمين من الجهات الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، حيث استعرض الباحثون نتائج أبحاثهم في شكل ملصقات إلكترونية عرضت على شاشات إلكترونية، ليطلع عليها المهتمون من المجتمع البحثي المحلي والجمهور بشكل عام.



وفي كلمته، بهذه المناسبة، أشار مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل إلى أن هذه الفعالية التي تنظمها المؤسسة للمرة الأولى - تهدف إلى إبراز الأبحاث ذات المستوى الرفيع التي نفذها باحثون كويتيون بدعم من المؤسسة، خاصة تلك التي تتناول مواضيع تقع ضمن إستراتيجية المؤسسة التي تتصل بالأولويات الوطنية، مثل الطاقة والصحة والبيئة والأمن الغذائي والعلوم والهندسة، كما ضمت أبحاثا أسهمت في التصدي لجائحة كوفيد 19. وأشارت نائب المدير العام للبرامج الإستراتيجية في المؤسسة د.خولة الشايجي في كلمتها إلى أن هذه الفعالية العلمية التي تنظمها المؤسسة تسعى إلى التركيز على الأبحاث العلمية التي لها أهمية إستراتيجية وتأثير على المستوى الوطني، بهدف بناء القدرات ونشر العلوم، موضحة أن هذه الفعالية «فرصة لمشاركة هذه الأبحاث المهمة والمنشورة في مجلات علمية ذات تصنيف عالمي مرموق مع مجتمع البحث العلمي المحلي».