أعلنت إدارة الأفنيوز عن انطلاق «ماراثون الأفنيوز للتسوق» في نسخته الرابعة، والذي يتضمن مشاركة أكثر من 150 علامة تجارية داخل الأفنيوز من خلال تقديم عروض حصرية وتخفيضات متنوعة، ليتسنى للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق إضافية جديدة من مختلف متاجر التجزئة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات مختلفة كالملابس والأحذية، العطور، الأثاث، الإلكترونيات، الساعات والإكسسوارات، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 26 نوفمبر 2022.



ولإضفاء المزيد من القيمة والمتعة على تجربة تسوق الزوار في «ماراثون التسوق»، تعاون الأفنيوز مع بنك الكويت الوطني لتوفير حقائب صديقة للبيئة مجانية للزوار، يمكنهم الحصول عليها من خلال مكاتب الاستعلامات في الأفنيوز، حيث تأتي هذه المبادرة انطلاقا من إيمان إدارة الأفنيوز بأهمية حماية البيئة والتقليل من استخدام البلاستيك، وبهدف تشجيع الزوار على استخدام الأكياس القابلة للتدوير بما يتماشى مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة.