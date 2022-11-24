أصدر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع المركز الفرنسي للأبحاث في شبه الجزيرة العربية كتاب (مراحل تاريخ الكويت).



وتحكي فصول الكتاب السبعة وهو من إعداد د. جولي بونيريك ود. فيليب بيتريا قصة الكويت منذ ما قبل التاريخ الى اليوم مدعمة بما عثر عليه من آثار في عشرات الحملات الأثرية.



ويعتبر الكتاب مصدرا مهما للمعلومات والوثائق التاريخية للباحثين والطلبة ولكل مهتم بنهضة الكويت الحديثة.



ويتميز بأربع سمات وهي أقدمية الحضور البشري والاختلاف والتكامل بسبب الموقع الاستراتيجي في شبه الجزيرة العربية والذي يختلط بالسمة الثالثة وهو دور الكويت المميز في التجارة الإقليمية ثم الدور الكبير الذي لعبته المجموعات البدوية رغم انها لم تخلف الكثير من الآثار المادية والشهادات المكتوبة.