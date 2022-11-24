توقع النجم السابق لكرة القدم الألمانية يورغن كلينسمان، كأس عالم مليئة بالمفاجآت في نسخة مونديال قطر 2022، مشيرا إلى أن منتخبات غير مرشحة قد تذهب بعيدا في البطولة، وقال: «أعتقد أن النسخة الحالية قد تشهد مفاجآت كثيرة من قبل منتخبات غير مرشحة، ربما يكون منتخباً أفريقياً أو آسيوياً، إذا كان يتمتع بالشجاعة فربما يستطيع الذهاب بعيدا في هذه البطولة»، مضيفا: ليست كأس العالم الحالية نسخة للتقوقع في الدفاع، بل هي تشجع على أن تكون شجاعا والتقدم إلى الأمام، ولا أعتقد أنك تستطيع الذهاب بعيدا إذا اعتمدت أسلوبا دفاعيا بحتا.



وذكر النجم الألماني كلينسمان: أعتقد أن البطولة ستكون من نوعية عالية جدا، معللا «لأن اللاعبين لم يكونوا في حاجة إلى فترة استعدادات طويلة كما كانت الحال في النسخات السابقة».



وكان كلينسمان من ركائز منتخب ألمانيا الغربية الذي توج بطلا للعالم عام 1990 في إيطاليا، قبل أن يشرف على منتخب بلاده في المونديال الذي استضافته بلاده عام 2006 وحل فيه فريقه في المركز الثالث. كما أشرف على تدريب منتخب الولايات المتحدة في نسخة البرازيل عام 2014.



وسيكون كلينسمان في النسخة الحالية أحد أفراد اللجنة الفنية التي تقوم بتحليل المباريات في البطولة.



ويترأس اللجنة مدرب أرسنال السابق الفرنسي أرسين فينغر، وتتكون أيضا من ألبرتو زاكيروني (إيطاليا)، ودو-ري تشا (كوريا الجنوبية)، وصنداي أوليسيه (نيجيريا)، وفريد موندراغون (كولومبيا) وباسكال تسوبيربولر (سويسرا)، وسيدعمهم في مهماتهم رئيس برنامج الأداء العالي في الاتحاد الدولي أولف شوت، ورئيس برنامج الأداء والتحليل في كرة القدم في فيفا كريس لوكستون، وكذلك فريق من محللي كرة القدم ومهندسي وعلماء البيانات ومحللي الأداء.