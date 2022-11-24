البطولة تفتقد محمد صلاح وهالاند.. ورونالدو لن يظهر بمستوى جيد

قطر أبهرتنا جميعاً بالتنظيم الجيد.. والمنتخب الأميركي سيكون الحصان الأسود



مفرح الشمري



تحدثت النجمة فاطمة الطباخ عن بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، مبدية فخرها وإعجابها بما تقدمه قطر للعالم، والتي تمثل العرب جميعا، بعد الإبهار الذي رأيناه من خلال التنظيم الجيد، والذي حظي بإعجاب الكثيرين، كما تطرقت الى حظوظ العرب في البطولة وأدائهم وخصوصا المنتخب السعودي:



في توقعاتك من سيتأهل إلى الدور الثاني؟



٭ عن المجموعة الأولى: الإكوادور وهولندا، أما المجموعة الثانية: إنجلترا وأميركا، والمجموعة الثالثة: الأرجنتين والمكسيك، والمجموعة الرابعة: فرنسا والدنمارك، والمجموعة الخامسة: إسبانيا وألمانيا، فيما المجموعة السادسة: بلجيكا وكرواتيا، والمجموعة السابعة: البرازيل وسويسرا، والمجموعة الثامنة: البرتغال وأوروغواي.



منتخب تتوقعين أن يكون مفاجأة البطولة في المستوى والنتائج؟



٭ أتوقع أن يكون للمنتخب البرتغالي كلمة في هذه النسخة من المونديال.



الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟



٭ البرازيل وألمانيا وإنجلترا وفرنسا.



من تتوقعين أن يتوج بطلا لمونديال 2022؟



٭ منتخب البرازيل سيتوج بطلا للكأس.



منتخب تشجعينه؟ وآخر تتمنين أن يظهر بمستوى مشرف؟



٭ أشجع المنتخب السعودي، وقد فرحت جدا لفوزه على المنتخب الارجنتيني بعد الأداء الجيد والراقي الذي قدموه في مباراة تحسب للتاريخ. وأتمنى أن يظهر المنتخب التونسي بمستوى جيد.



من تتوقعين أن يكون الحصان الأسود للمونديال؟



٭ المنتخب الأميركي.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ نجم البطولة سيكون الأرجنتيني ميسي



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



٭ بيدري لاعب المنتخب الإسباني.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ حارس السعودية محمد العويس.



من سيحرز لقب الهداف؟



٭ الفرنسي مبابي سيخطف لقب الهداف رغم وجود منافسة قوية من عدد من اللاعبين.



هل تعتقدين أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سيظهران بمستوى مميز؟



٭ ميسي بالطبع سيظهر بشكل مميز، أما رونالدو فلا أعتقد.



لاعب ومنتخب أفتقدته البطولة؟



٭ بالفعل المنتخب الإيطالي الذي يغيب للمرة الثانية على التوالي، أما من حيث اللاعبين فالنرويجي هالاند والمصري محمد صلاح.



المنتخبات العربية (قطر ـ السعودية ـ تونس ـ المغرب) ما توقعاتك لتلك المنتخبات في البطولة؟ ومن تتوقعين يتأهل للدور الثاني؟



٭ المنتخبات العربية ستظهر بشكل جيد، ولكن الحظ لن يقف الى جانبهم جميعا، وبعد الأداء الذي شاهدناه من المنتخب السعودي كلنا امل ان يستمر على هذا النسق، وأتوقع أن يتأهل منتخب السعودية والمغرب الى الدور الثاني، ورغم الموقف الصعب للمنتخب القطري ولكن من الممكن ان يعدل من وضعه ويحقق المفاجأة.



كيف تنظرين الى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ قطر نجحت بشهادة الجميع على مستوى العالم في تنظيم جيد حتى الآن، ونتمنى ان يكتمل هذا النجاح الذي لا يحسب لقطر فقط بل للعرب جميعا.