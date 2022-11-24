علاء مجيد



ارتفع اجمالي ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة 4.9%، حيث بلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية الفترة نحو 63.6 مليار دينار، مقارنة بـ 60.58 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2021، أي بزيادة 2.97 مليار دينار.



فيما ارتفع اجمالي قروض وسلفيات العملاء للبنوك الكويتية بنسبة 9.33% على أساس سنوي مقارنة بنهاية سبتمبر 2021، حيث بلغت بنهاية التسعة أشهر الاولى من العام الحالي مستوى 63.3 مليار دينار، مقارنة بـ57.65 مليار دينار في الفترة نفسها المقارنة من 2021، بزيادة قيمتها 5.37 مليارات دينار، وذلك بحسب رصد لـ«الأنباء».



مركز مالي صلب



ويعكس المركز المالي للبنوك بنهاية سبتمبر الماضي، الأوضاع الاقتصادية والسياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، حيث شهدت القروض نموا متسارعا في ظل حفاظ «المركزي» على سعر خصم أقل من باقي اقتصادات المنطقة والاقتصادات المتقدمة، إلى جانب زيادة الثقة بعد فتح الاقتصاد وتحسن البيئة التشغيلية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية.



وأكدت النتائج المحققة في 9 أشهر، صلابة المركز المالي للبنوك الكويتية وقدرتها على الاستفادة بالحد الأقصى من التعافي وعودة الحياة لطبيعتها وتراجع المخصصات الذي انعكس إيجابا على ربحيتها أيضا إضافة إلى قدرتها على توليد المزيد من الإيرادات في ظروف تشغيلية صحية.



كما تظهر تطورات المركز المالي للبنوك الكويتية حاجتها إلى سيولة في ظل وصول معدل القروض إلى الودائع لنحو 99% ما يعد مستوى قياسيا يدفع البنوك إلى السعي لجذب مزيد من الودائع عقب وقف منح قروض بدون فائدة، وقد ظهر ذلك جليا مع رفع البنوك للفائدة على الودائع رغم ثبات نسبي في الفائدة على القروض تماشيا مع السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي.



وبالعودة الى ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية، فقد حل بنك الكويت الوطني في المرتبة الاولى من حيث ودائع العملاء بقيمة 19.27 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2022 وبنسبة زيادة سنوية تبلغ 11.02% مقارنة بـ 17.36 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021.



وفي المرتبة الثانية حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» اكبر البنوك الكويتية بحجم ودائع عملاء يقدر بـ 15.85 مليار دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 0.95% مقارنة بـ 16.00 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام 2021.



فيما حل ثالثا بنك بوبيان بحجم ودائع عملاء بلغ 5.80 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 6.57% مقارنة بـ 5.44 مليارات دينار في الفترة نفسها المقارنة من عام 2021. وجاء بنك الخليج في المركز الرابع بمقدار 4.46 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 7.57% مقارنة بـ 4.15 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.



كما جاء البنك الأهلي في المرتبة الخامسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.17 مليارات دينار وبنسبة نمو 10.53% مقارنة بـ 3.77 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021، وجاء بنك برقان في المرتبة السادسة بحجم ودائع عملاء بلغ 3.76 مليارات دينار وبتراجع سنوي بلغ 13.47% مقارنة بـ 4.34 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.



وفي المرتبة السابعة جاء بنك اهلي المتحد بحجم ودائع بلغ 3.15 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 0.78% مقارنة بـ 3.13 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021. وحل ثامنا بنك وربة بحجم ودائع بلغ 2.51 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 3.5% مقارنة بـ 2.43 مليار دينار في الفترة المماثلة من عام 2021.



وفي المرتبة التاسعة جاء بنك الكويت الدولي (KIB) بحجم ودائع عملاء بلغت 2.29 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 21.76% مقارنة بـ 1.88 مليار دينار وهي الأكبر من حيث نسبة النمو. واخيرا جاء البنك التجاري بحجم ودائع بلغ 2.27 مليار دينار بنسبة تغير سنوية بلغت 9.94% مقارنة بـ 2.07 مليار دينار.وعلى صعيد قروض وسلفيات العملاء من البنوك الكويتية، فقد جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الاولى من حيث قروض وسلفيات العملاء حيث بلغت بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 20.6 مليار دينار وبنسبة نمو 7.09% مقارنة بـ 18.96 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021. وفي المركز الثاني حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحجم قروض بلغ 12.46 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 9.9% مقارنة بـ 11.34 مليار دينار في الفترة المقارنة من عام 2021، وحل ثالثا بنك بوبيان بحجم قروض وسلفيات بلغ 5.81 مليارات دينار وبنسبة نمو 9.44% مقارنة بـ 5.31 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام 2021.



وجاء في المرتبة الرابعة بنك الخليج بحجم قروض بلغ 4.97 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 12.45% مقارنة بـ 4.42 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام 2021. بينما حل بنك برقان في المركز الخامس بحجم قروض بلغ 4.10 مليارات دينار وبنسبة تراجع سنوبة بلغت 5.66% مقارنة بالفترة المقارنة من العام 2021 البالغة 4.35 مليارات دينار.