عزز المنتخب المغربي طموح جماهيره بالتأهل إلى الدور الثاني بكأس العالم بعد تعادله مع نظيره الكرواتي 0-0 مساء أمس، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر. ووسط دعم جماهيري هائل في ستاد البيت بمدينة الخور، تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكرواتي في أغلب فترات المباراة، خاصة في الجانب الهجومي، وكاد يحسم النقاط الثلاث لصالحه لكنه لم ينجح في هز الشباك رغم صناعة عدد من الفرص الحقيقية. ورغم التعادل، جاء الأداء المقنع أمام المنتخب الكرواتي، وصيف بطل كأس العالم 2018، في المباراة الأولى ليعزز طموح المنتخب المغربي وجماه يره في التأهل من المجموعة السادسة.



ودفع وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي بتشكيلة أساسية ضمت الحارس ياسين بونو وأشرف حكيمي ورومان سايس ونايف أكرد ونصير مزراوي وعز الدين أوناحي وسفيان أمرابط وحكيم زياش وسليم أملاح وسفيان بوفال ويوسف النصيري.



بينما ضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الكرواتي الذي يدربه زلاتكو داليتش كلا من الحارس دومينيك ليفاكوفيتش وجوزيب يورانوفيتش وديان لوفرين وجوسكو جفارديول وبورنا سوسا ولوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش ونيكولا فلاسيتش وأندريج كراماريتش وايفان بيريسيتش.



وبدأت المباراة بسيطرة وضغط من جانب المنتخب الكرواتي، لكن المنتخب المغربي نجح في التعامل بثقة وهدوء مع المحاولات المبكرة ولم يسمح بخطورة حقيقية على مرماه في الدقائق الأولى.



ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى دخل المنتخب المغربي في الأجواء وفرض حضوره في المباراة. وشن المنتخب المغربي هجمة خطيرة (13) شهدت أكثر من تسديدة، وانتهت بتسديدة مباغتة من أشرف حكيمي لكنها افتقدت القوة الكافية ليمسك الحارس بالكرة بسهولة، بعدها سدد ايفان بيريسيتش مهاجم المنتخب الكرواتي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة مباشرة (17).



وأنقذ الحارس ياسين بونو مرمى المغرب من هدف محقق (45)، حيث مرر بورنا سوسا عرضية خطيرة إلى نيكولا فلاسيتش ليسدد مباشرة لكن الحارس تصدى لها ببراعة.



ومع بداية الشوط الثاني، دفع مدرب كرواتيا باللاعب ماريو باساليتش بدلا من فلاسيتش.



وأنقذ حارس مرمى المنتخب الكرواتي شباكه من هدف محقق (50)، حيث تصدى لكرة خطيرة صوبها نصير مزراوي برأسه.



وواصل «أسود الأطلس» تفوقهم الهجومي، وظلت انطلاقات حكيمي على الجهة اليمنى مصدر الإزعاج الرئيسي للدفاع الكرواتي.



وكثف المنتخب الكرواتي ضغطه الهجومي بشكل كبير لدقائق أملا في الوصول إلى الشباك لكن الدفاع المغربي نجح في إحباط أكثر من محاولة خطيرة بالشكل المطلوب ولم يسمح بخطورة حقيقية تهدد مرماه، ودفع مدرب كرواتيا باللاعب ميسلاف أورسيتش بدلا من ايفان بيريسيتش (89)، ليهاجم فريقه بضراوة في الدقائق الأخيرة بحثا عن خطف هدف الفوز، لكن كل محاولاته باءت بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.



مودريتش: واجهنا فريقاً مخادعاً وصعباً



أكد لوكا مودريتش لاعب خط وسط كرواتيا وأفضل لاعب بالمباراة، في المؤتمر الصحافي عقب التعادل السلبي أن المنتخب المغربي كان مخادعا وصعبا بذات الوقت، وقال: «لم نسمح لهم بالاقتراب كثيرا من منطقة الجزاء وما احتجنا إليه هو الهدف، لو كنا خلاقين أكثر لربما منحونا المزيد من المساحات»، مضيفا «لم نأت إلى هنا لمجرد اللعب وتجاوز دور المجموعات، فطموحنا أكبر من ذلك بناء على الخبرة التي اكتسبناها من مونديال روسيا، ولكن طموحنا الأولي هو تجاوز دور المجموعات وفي حال تمكنا من ذلك سنشكل خطرا على كل منتخب، لا تفهموني بطريقة خاطئة، هدفنا تجاوز دور المجموعات ولكن طموحنا لأبعد من ذلك».



الركراكي: احترمناهم كثيراً.. ولعبنا للفوز



ذكر مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي أن «أسود الأطلس» بحثوا عن الفوز في مواجهة كرواتيا أمس التي انتهت بالتعادل، وقال: «يملكون خط وسط رائعا، ركضوا كثيرا ولديهم نوعية فنية مميزة، احترمناهم كثيرا في بعض الفترات، لعبنا بقوة وتعبنا في النهاية، أشكر الشبان، لقد أظهرنا أننا فريق جيد، وحصلنا على نتيجة جيدة، ويجب أن نتابع العمل ولدينا أربعة أيام للتعافي قبل مباراة بلجيكا».



من جانبه، قال مهاجم المغرب يوسف النصيري: «بالنسبة لي كانت مباراة صعبة والمهم أننا لم نتلق هدفا ولم نكن موفقين كفاية للتسجيل، أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه وأشكر الجماهير على مساندتها لنا حتى الدقيقة الأخيرة. ونأمل أن تهدينا الربح في المباراة المقبلة ان شاء الله».





المغرب وكرواتيا في سطور



٭ المباراة: المغرب - كرواتيا (0-0)



٭ الملعب: ستاد البيت في الخور.



٭ الجمهور: 59407 متفرجين.



٭ الدور الأول - المجموعة السادسة.



٭ الحكم: الأرجنتيني فرناندو راباليني.



٭ الإنذارات: المغرب: سفيان أمرابط (78).



٭ التشكيلتان:



٭ المغرب (المدرب: وليد الركراكي): ياسين بونو، رومان سايس، أشرف حكيمي، نصير مزراوي (يحيى عطية الله، 60)، نايف أكرد، حكيم زياش، سفيان بوفال (عبدالصمد الزلزولي، 65)، سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي (عبدالحميد صابيري، 81)، يوسف النصيري (عبدالرزاق حمد الله، 81).



٭ كرواتيا (المدرب: زلاتكو داليتش): دومينيك ليفاكوفيتش، ديان لوفرين، بورنا سوسا، يوسيب يورانوفيتش، يوشكو غفارديول، لوكا مودريتش، إيفان بيريشيتش (ميسلاف أورشيتش، 90)، ماتيو كوفاتشيتش (لوفرو ماير، 79)، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولا فلاشيتش (ماريو باشاليتش، 46)، أندري كراماريتش (ماركو ليفايا، 71).