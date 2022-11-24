تعول صربيا على مهاجم يوفنتوس الإيطالي الشاب دوشان فلاهوفيتش العائد من إصابة، عندما تستهل مشوارها بمواجهة قوية مع البرازيل المرشحة بقوة لإحراز اللقب، ويقول عنه مواطنه ومدربه السابق سينيشا ميهايلوفيتش الذي أشرف عليه لدى تألقه في صفوف فيورنتينا قبل الانتقال إلى صفوف السيدة العجوز في سوق الانتقالات الشتوية مطلع العام الحالي «هو محظوظ لأنه ولد حيث ولد، لأنه يملك النار داخله وهو متعطش»، مضيفا: تستطيعون رؤية أنه يملك كل الأسلحة اللازمة عندما تشاهدونه يلعب.



يخوض فلاهوفيتش (22 عاما) أول مونديال له في قطر وهو يملك الفرصة لإبراز موهبته التهديفية على أبرز مسرح كروي ليؤكد انه أحد نجوم المستقبل.



أنفق يوفنتوس 70 مليون يورو للحصول على خدماته، وهو رقم قياسي لصفقة خلال سوق الانتقالات في إيطاليا.



حصل على تكوينه الكروي في صفوف بارتيزان بلغراد، قبل الانتقال الى فيورنتينا بعمر الثامنة عشرة. استفاد كثيرا من النصائح التي أسداها إليه المهاجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري الذي يعتبره بمنزلة «الأخ الكبير».



تطور مستوى هذا اللاعب الفارع الطول (190 سم) من موسم الى آخر وهو يتمتع بالسرعة والأعصاب الباردة أمام المرمى وبتسديد الكرات الرأسية، ليذكر بعض الشيء بقدوته النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.



وقع يوفنتوس عقدا طويل الأمد معه حتى عام 2026، لثقته بقدرة المهاجم على ملء الفراغ الذي تركه رحيل كريستيانو رونالدو (يرتدي الرقم 7 مثله) الذي رحل عن الفريق صيف عام 2021 والأرجنتيني باولو ديبالا الذي تركه الصيف الماضي متجها الى روما.



وللمفارقة، سيواجه فلاهوفيتش على الأرجح 3 مدافعين برازيليين يلعبون معه في يوفنتوس وهم الظهيران دانيلو وأليكس ساندرو، بالإضافة إلى غليسون بريمر، ولا شك أن هؤلاء يعرفون نقاط القوة والضعف لديه.