متابعة: يحيى حميدان



حقق منتخب بلجيكا فوزا غير مقنع على حساب كندا بهدف نظيف مساء امس ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم «قطر 2022».



وتصدر «الشياطين الحمر» ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متقدما على كرواتيا والمغرب لامتلاكهما نقطة وحيدة، فيما بقي الكنديون من دون رصيد من النقاط.



شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة سيطرة كندية واضحة، حيث شكل لاعبو كندا ضغطا على المرمى البلجيكي عبر تحركات تاجون بوتشانان وريتشي لاريا وجوناثان ديفيد، وخلال هذه الدقائق تحصل الكنديون على ركلة جزاء فشل ألفونسو دافيس في ترجمتها الى هدف بعدما تصدى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لتسديدته بنجاح (11).



وبدأ «الشياطين الحمر» في الخروج من حالة عدم التوازن بعد ذلك، وتركزت كل محاولاته من خلال المهاجم ميتشي باتشواي، الذي نجح في خطف هدف السبق بعد أن تلقى تمريرة طويلة من المدافع توبي ألديرفيليد، وتعامل باتشواي مع الكرة بذكاء ووضعها في شباك حارس كندا ميلان بورجان (44)، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكا بهدف نظيف.



وابتعد المنتخبان عن تشكيل الخطورة اللازمة في الشوط الثاني، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب مع اندفاع بدني واضح من الجانبين، ومالت الكفة أكثر صوب الكنديين في الربع ساعة الأخير، حيث شكلوا ضغطا كبيرا على الدفاع البلجيكي، وكانت معظم محاولاتهم بعيدة عن مرمى الحارس كورتوا باستثناء محاولة رأسية من جوناثان دافيد أبعدها كورتوا بتألق لافت.





كورتوا.. تاريخي



سجل حارس بلجيكا تيبو كورتوا رقما تاريخيا بعد تصديه لركلة جزاء أمام كندا في الدقيقة 11 أهدرها اللاعب ألفونسو ديفيز، حيث بات أول حارس مرمى ينقذ ركلة جزاء لبلجيكا في المونديال، منذ أن حصلت شبكة «أوبتا» العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم على هذه البيانات عام 1966.





صيد الكاميرا































