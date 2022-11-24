دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، الإشرافيين الجدد في وزارة (الشؤون) إلى تعزيز الشفافية والرقابة في أداء الأعمال الموكلة إليهم وتحسين بيئة العمل لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

وهأنت الوزيرة البغلي في بيان صحفي اليوم الخميس الإشرافيين الجدد في الوزارة على تسكينهم في قيادة الإدارات والاقسام المختلفة مؤكدة أهمية تنفيذ المسؤوليات المنوطة بالإدارات التي يتولونها بالدقة والسرعة.

وشددت على أهمية تطبيقهم لسياسة الباب المفتوح في التعامل مع المواطنين وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل تطوير آليات العمل وخططه في إدارات الوزارة وأقسامها بما يصب في خدمة الكويت ويلبي تطلعات المواطنين.

وكانت لجنة شؤون الموظفين في وزارة (الشؤون) قد رفعت قائمة بتسكين بعض الوظائف الإشرافية تمهيدا لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية.