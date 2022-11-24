وقعت الهيئة الأوروبية للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية "هيرا" عقدًا إطاريًا مع شركة "فايزر" الأمريكية لشراء حوالي 5ر3 مليون جرعة من عقار باكسلوفيد الذي يؤخذ عن طريق الفم للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمُعرضين لخطر الإصابة بأعراض شديدة.

وذكرت المفوضية (في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي) أنه سيتم البدء في تنفيذ العقد لفترة أولية مدتها 12 شهرًا، فيما تشاركت في المشتريات ثلاث عشرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية ودول مرشحة للاتحاد، ليتمكنوا جميعهم من شراء ما يصل إلى 3 ملايين و427 ألفا و517 جرعة علاجية مدتها خمسة أيام من عقار باكسلوفيد.

وأضاف البيان: يمكن استخدام حبوب باكسلوفيد لعلاج "كوفيد-19" لدى البالغين الذين لا يحتاجون إلى أكسجين إضافي، والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض شديدة، ومن المتوقع أن يكون العقار فعالاً ضد سلالات الفيروس المنتشرة والمهيمنة في الوقت الراهن.