القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات بشأن إصدار قرار بإلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022/ 2023.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان له امس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على أن امتحان شهر نوفمبر قائم كما هو لكافة صفوف النقل دون إلغاء، مشيرة إلى أن توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل لكل مادة ستكون كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل، و10% من درجة امتحان الشهر، و5% على المواظبة، و5% على السلوك، محذرة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وفي سياق متصل، ستكون هناك 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد لسنوات النقل: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، واختبار نهاية الفصل الدراسي، ويكون في نهاية الفصل الدراسي، ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).