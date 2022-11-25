

القاهرة ـ خديجة حمودة



اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لـ«متابعة نشاط هيئة قناة السويس».



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي اطلع في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها عام 2015 أدت إلى مضاعفة إيرادات القناة السنوية لتتجاوز 7 مليارات دولار سنويا، وكذلك عدد السفن العابرة لنحو 70 سفينة يوميا، وهو ما ساهم في جهود دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير العملة الأجنبية.



كما ساهمت قناة السويس الجديدة في خفض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بإجمالي 53 مليون طن نظرا لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليص زمن رحلة عبور السفن، وهو ما يدعم جهود القناة لتصبح قناة خضراء بحلول عام 2030.



وقد وجّه الرئيس السيسي ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة «سيناء البردويل» التي تسهم هيئة قناة السويس من خلالها في جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمي البلجيكية، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن سنويا على المدى القصير وصولا إلى 50 ألف طن على المدى المتوسط، وذلك بتطوير البحيرة وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التي تصلها بالبحر المتوسط، فضلا عن المساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية وتعزيز الغطاء النباتي والتشجير في سيناء بمساحة تصل إلى 15 ألف كيلومتر مربع، عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها وضخها في تربة سيناء، الأمر الذي يحقق مردودا تنمويا وبيئيا كبيرا في شمال سيناء.



كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتي حققت معدلات زيادة قياسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة وكذلك الارتفاع في الإيرادات، والتي من المتوقع أن تصل بنهاية العام الحالي إلى نحو 7.8 مليارات دولار.