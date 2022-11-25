أصدر المجلس الدستوري قرارا يحمل رقم 15 قضى بإبطال نيابة نائبين عن طرابلس، هما رامي فنج (سني) وفراس السلوم (علوي)، وأعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني بديلا عن فنج، وحيدر أصف ناصر عن المقعد العلوي بديلا عن السلوم، وكلا الفائزين من خط الممانعة.



وأشار رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب، في تصريحات نقلها تلفزيون «الجديد»، الى انه كان هناك طعن مقدم من فيصل كرامي وحيدر ناصر ضد نفس الأشخاص وضمينا الطعنين وأعدنا فرز تقريبا 50 قلما والفرق بين لائحة رامي فنج واللائحة الأخرى كان بسيطا، وعند اعادة الفرز تغيرت النتائج وصححناها وأعلنا ابطال نيابة رامي فنج عن المقعد السني وفراس السلوم عن المقعد العلوي وحل كرامي نائبا عن المقعد السني وحيدر ناصر عن المقعد العلوي.



وقال إن كرامي وحيدر ناصر أصبحا نائبين حاليا، ولم يعد يحق لفنج والسلوم المشاركة في جلسات المجلس.



وأضاف مشلب ان نتائج المتن وعكار تحتاج الى بعض الوقت لتظهر وربما بعد أسبوعين سيتم الاعلان عنها.



من جهته، بارك النائب المبطلة نيابته فراس السلوم للنائب ناصر، قائلا إنه يثق بالمجلس الدستوري ولكن كنا نتمنى ان تتم اعادة فرز جميع الأقلام.



واضاف: أظن أن النتائج ستبقى كما هي بما يخص توجه الأصوات خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وفي النهاية هذا الأمر يعود الى النواب الجدد.