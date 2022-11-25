أعلن مصرف لبنان المركزي إنجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية).



وأفاد في بيان بأن عملية التدقيق لاحتياطيات المصرف من الذهب تمت بناء على طلب صندوق النقد الدولي و«تبين أن كمية الذهب في خزائنه مطابقة للمبالغ المذكورة في ميزانيته العمومية».



وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أبريل من أجل الحصول على برنامج بقيمة 3 مليارات دولار يتطلب من لبنان استيفاء عدد من الإجراءات قبل الموافقة عليه، تشمل مراجعة موقف الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بما يتضمن الذهب. ويعتبر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على نطاق واسع السبيل الوحيد للبنان للبدء في الخروج من إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم والتي دخلت حاليا عامها الرابع.



وقال بيان مصرف لبنان المركزي إن المراجعة المستقلة التي قامت بها «شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة» تهدف إلى تعزيز الشفافية في المصرف.



وأضاف البيان «تبين لهذه الشركة وبعد استكمال عملية التدقيق أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب مطابقة تماما، كما ونوعا، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان».



وقال متحدث باسم المصرف المركزي إنهم لا يمكنهم تقديم نسخة من تقرير المراجعة لـ «رويترز»، مضيفا أنهم لا يعلمون الشركة التي نفذت المراجعة.