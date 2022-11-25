أطلقت لولو هايبر ماركت، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة في المنطقة والوجهة المفضلة للمتسوقين المميزين الحملة الترويجية «الجمعة المذهلة» التي تستمر من 23 نوفمبر حتى 3 ديسمبر عبر كل منافذ الهايبر ماركت في الكويت.



قامت د. خلود @dr_kholodii أحد أهم مشاهير منصات التواصل الاجتماعي بافتتاح الفعالية التي تستمر قرابة الأسبوع يوم 23 نوفمبر في فرع القرين.



يتميز عرض «الجمعة المذهلة» بمجموعة متميزة من العروض والخصومات على مجموعة من المنتجات العالمية للمتسوقين ليختاروا منها، ويشمل ذلك صفقات خاصة من الخصومات تصل حتى 75% على منتجات مختارة في فئات مختارة مثل الإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية والأمتعة والألعاب والأدوات المنزلية والعطور والنظارات ومستحضرات التجميل وغيرها.



لعملاء لولو هايبر ماركت فرصة الحصول على تذكرة لمشاهدة نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر وذلك بالدخول في سحب «اشتري شاشة هايسنز»



يؤكد عرض «الجمعة المذهلة» التزام شركة لولو هايبر المستمر بتزويد المتسوقين بتجربة تسوق لا مثيل لها، مع تقديم منتجات عالية الجودة من جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية للغاية.