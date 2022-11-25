أعلن بنك الكويت المركزي عن منح الأولوية في البيئة الرقابية التجريبية للمنتجات والخدمات التي تدعم معايير الاستدامة، وذلك في إطار حرص البنك على دعم التقنيات المالية الحديثة، ومواكبة التوجهات العالمية المرتبطة بالاستدامة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والأهداف المتصلة بالمناخ والممارسات البيئية الخضراء، وتزامنا مع صدور المبادئ التوجيهية مؤخرا بشأن ESG.



جاء ذلك في بيان صحافي لبنك الكويت المركزي، أشار فيه إلى العناية التي يوليها البنك للتقنيات المالية الحديثة، وحرصه على تشجيع المنتجات والخدمات المبتكرة ذات التقنية المالية التي تدعم النواحي البيئية والاجتماعية وجوانب الحوكمة من خلال منحها الأولوية للاختبار ضمن البيئة الرقابية التجريبية لدى بنك الكويت المركزي.



ولفت البيان إلى أن البنك قد بادر بطرح الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية في عام 2018 لاختبار المنتجات والخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة دون تعريض النظام المالي والمصرفي للمخاطر، كما استمر في تحديث الإطار العام وذلك لمزيد من التطوير وتحسين جودة المخرجات.



كما أشار بنك الكويت المركزي إلى الشوط الذي قطعه في السنوات الأخيرة في العمل على تحسين الخدمات التي تخدم القطاع المصرفي واقتصاد الكويت، وأكد أن تبني هذا النوع من المنتجات والخدمات هو مسيرة متواصلة.